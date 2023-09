Karaté (WSKA) - Des Mondiaux plus que réussis pour Mathis Caruso: "De bon augure pour la suite"

Et pour sa première vraie expérience mondiale chez les seniors, le Waremmien de 21 ans n’a pas chômé puisqu’il était inscrit dans les quatre disciplines: combat individuel et par équipes ainsi que kata individuel et collectif. "Ce qui était un peu particulier, c’est qu’il n’y avait pas de catégories de poids. On pouvait donc se retrouver contre un petit, un grand, un plus léger ou un plus lourd" poursuit notre interlocuteur, qui était accompagné à Portugal de trois autres membres du Kihon Verlaine, à savoir son papa et entraîneur, Django, mais aussi de Lauriane Guerin et de Thomas Renard.

Et le moins que l’on puisse écrire est que le vice-champion du monde 2022 par équipes dans la catégorie des U21 ne partira pas de sitôt en Grande-Bretagne. "En kumité (NDLR: combat) individuel, j’ai remporté ma poule. Ensuite, en quarts de finale, je suis tombé contre un Anglais, champion du monde en titre et qui a encore remporté la compétition cette année. Il a tout simplement été plus fort que moi. J’ai fait deux erreurs parce qu’il m’a mis la pression et il m’a eu là-dessus, raconte Mathis Caruso, également tombé sur un os anglais dans la compétition par équipes. En effet, nous nous sommes inclinés en demi-finale, ce qui nous a valu une troisième place finale. C’est une équipe avec beaucoup d’expérience alors que nous avons, dans notre équipe, trois membres qui étaient encore juniors l’an passé. On est jeune, on a encore de la marge. "

En kata, forme de combat dans le vide sous forme de chorégraphie, discipline qu’il affectionne un peu moins, le karatéka a tenté de tirer son épingle du jeu, sans réussite. "Disons que je ne m’attendais pas à grand-chose car des adversaires sont à fond là-dedans, ils ne font que ça et pas de combats. Au niveau individuel, j’ai quand même passé un tour. Par équipes, notre objectif est d’être prêt pour le Japon, précise Mathis Caruso. On ne s’entraîne ensemble (NDLR: il faut que les trois membres soient le plus synchronisés possible) que depuis deux mois. Nous ne sommes pas encore prêts. Mais, globalement, je peux dire que le bilan, pour mes premiers championnats du monde seniors, est bon. C’est de bon augure pour la suite. "

Et la suite, justement, elle s’annonce chargée avec, dès ce week-end, les championnats francophones, qualificatifs pour les championnats de Belgique qui auront lieu deux semaines plus tard. Enfin, au mois de décembre, Mathis Caruso devrait prendre la direction de l’Espagne pour y disputer l’Euro Shotokan. Un solide programme !