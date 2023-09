Karaté (Lion Cup) - Erwan Jadoul bronzé pour sa première en seniors: "C'est très satisfaisant"

Et pour sa grande première, le frère de Manon a mis le cap sur le Luxembourg, pour la Lion Cup 2023. Dans cette compétition, le jeune Belge s’est ainsi frotté aux meilleurs et ce, dans les deux catégories. Avec un certain succès puisqu’il est parvenu à ramener une médaille de bronze que ce soit chez les espoirs, ou bien chez les seniors. De quoi évidemment remplir la jauge de confiance au maximum. "Cette première expérience est très satisfaisante, souligne le combattant. L’objectif fixé avec le coach était de tenter de décrocher un podium dans les deux catégories, c’est désormais chose faite."

Alors qu’il combattait généralement dans la catégorie des +76kg, Erwan Jadoul a fait le choix de monter chez les +84kg. "J’ai décidé de faire ce choix car, avec mon gabarit, je devenais plus lourd et, stratégiquement, je n’ai pas spécialement d’adversaires connus dans cette catégorie."

Habitué à combattre des athlètes de son âge, Erwan a dû faire face à des gars plus expérimentés. "J’ai été battu lors de mon premier combat dans ma nouvelle catégorie. Soit à cause du stress, soit à la suite d’un manque d’initiative. Mais par la suite, je trouvais que je me battais bien mieux même si c’était beaucoup plus dur physiquement. J’ai tenu, mais je dois retenir cette difficulté pour le futur. "

Le futur, justement, s’annonce important. Dès la fin novembre, deux grosses compétitions attendent Erwan Jadoul. "On va d’abord se diriger du côté du Portugal pour une compétition série A chez les seniors puis je me laisse une semaine de repos, avant de me diriger vers Venise où une compétition de Youth League chez les U21 m’attend. "

D’ici là, le Crisnéen va s’entraîner dur pour se parfaire physiquement, tenter de grappiller deux kilos de masse musculaire supplémentaire pour ensuite être définitivement prêt pour sa rentrée dans le monde des adultes.

Et pour le moment, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Erwan Jadoul a parfaitement répondu aux attentes placées en lui.