Football (P2A) - "Je n'ai pas de baguette magique mais j'ai une énorme motivation": Patrick Tamburrini revient sur sa nomination à la tête d'Amay

De par son passé de boxeur, l’ancien coach de Solières et Verviers sera chargé de ramener un peu de rigueur au sein du vestiaire amaytois, lui qui a également un passif au sein de l’armée. "C’est un homme très rigoureux. Et avec le groupe que nous avons ainsi que ce que nous avons vécu, nous pensons que c’est la bonne personne pour redresser la situation et essayer d’avoir un plan à moyen terme, au minimum, voire à long terme si nous sommes tous à la hauteur, explique Georges Jespers. Il ne faut pas oublier qu’il possède aussi un excellent CV. Et puis, le courant est directement passé entre nous. "

Une motivation à toute épreuve

Non conservé par Seraing, où il entraînait les U18 la saison dernière, l’homme de 52 retrouve donc un banc, lui qui n’avait pas relevé de défi au début de cette saison. "J’avais besoin de me retrouver sur un terrain, tout simplement. Du moment où je suis avec un groupe qui est réceptif et qui a envie de progresser, c’est l’essentiel, reconnaît-il. Je me rends compte que c’est un challenge qui pourrait être extrêmement difficile à relever. Il est énorme, il y a de grandes attentes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, l’équipe est dernière avec un point, 25 buts encaissés et sept marqués. En ayant discuté avec Loic (NDLR: Puits, le T2), il m’a dit que certains avaient du mal à tenir un match complet. Je n’ai malheureusement pas de baguette magique mais j’ai quelque chose que beaucoup d’autres n’ont peut-être pas: une énorme motivation."

Et le moins que l’on puisse écrire est que le papa d’Axel est d’ores et déjà impliqué à 2000% dans son nouveau projet. "Oui, je suis quelqu’un de rigoureux, mais pas que. Je vais essayer d’amener un système de jeu histoire de stopper l’hémorragie dans un premier temps. Ensuite, il va falloir trouver un système de jeu qui va correspondre aux profils des joueurs. Mais j’arrive comme un cheveu dans la soupe (sourire). Donc il va falloir me laisser un peu de temps, admet Patrick Tamburrini. Ce qui est sûr, c’est qu’on va devoir travailler. Car je ne veux pas que des joueurs se victimisent et se disent qu’ils s’en foutent car Amay descend. Avec Loic, on veut sauver le club et le remettre sur les rails. On n’y arrivera peut-être pas mais on va tout faire pour y arriver, je ne vais pas économiser mes heures."

Il reste maintenant un peu plus de 48 heures au nouveau coach amaytois pour préparer la première rencontre qu’il va diriger. Premiers éléments, donc, dimanche lors de la réception de Braives.