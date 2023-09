Football (P2 dames): Olivier Lismonde démissionne de son rôle d’entraîneur à l’Union Hutoise

Après seulement trois rencontres et un récent succès 8-0 face à Hannut, tout n’est pourtant pas clair du côté de l’Union Hutoise. Et pour cause, Olivier Lismonde, le T1 des Mosanes, a décidé de démissionner. Un manque de soutien de la part du club serait la cause principale de cette décision. "J’en ai ras le bol de devoir amener moi-même le dimanche des oranges pour les filles, de ne pas avoir de ballons, rien. Vu que tout le monde est plus malin, je pense qu’il est grand temps qu’ils tirent leur plan sans moi. "