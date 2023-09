Football (Dames - P2A) - Match arrêté à Verlaine - Amay : un supporter visiteur monte sur le terrain

Ce sont de bien tristes images qui ont été aperçues lors du derby entre Verlaine et Amay. Alors que le score était de 1-1 et qu’il ne restait qu’une vingtaine de minutes à jouer, l’arbitre de la rencontre a décidé de renvoyer les 22 joueuses au vestiaire. Et pour cause, après une erreur d’arbitrage, les esprits se sont envenimés et un supporter amaytois est monté sur la pelouse pour insulter l’homme en noir qui, se sentant menacé, a décidé de stopper les frais. Julien Konieczny, l’entraineur verlainois, n’y allait d’ailleurs pas par quatre chemins. "Ce qui me fait rire, c’est qu’on parle de fautes non sifflées, d’erreurs, etc. Mais cela reste un cirque complet et certaines personnes n’ont pas leur place sur un terrain de football. Force est de constater qu’à chaque fois qu’il y a un problème dans notre arrondissement, le nom d’Amay est épinglé."