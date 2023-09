Football (Dames - P2A) - Carton de Jehay à Oreye avec dix buts de Lyam Demortier, son habituelle gardienne

"Il n’y a pas eu de match"

Son entraîneur y a vu une opportunité. "Vous allez sans doute rire, mais j’y ai réfléchi durant la nuit de samedi à dimanche et je me suis dit qu’il fallait tenter le coup de placer Lyam à pointe de l’attaque… Avec succès donc ! "

Et pour preuve, celle qui officie habituellement entre les perches a planté dix roses sur l’ensemble de la rencontre. Un bel exploit, donc, pour une joueuse qui n’était pas au courant de son poste avant le match. "Thierry a voulu me faire plaisir en me mettant dans le jeu, et c’est réussi, rigole Lyam Demortier. Il n’y a pas eu de match face à Oreye. À partir d’un moment, nous avons essayé de les encourager car elles avaient du mal à continuer la rencontre. Je peux d’ailleurs les comprendre mais il fallait que nous nous imposions sur un gros score en vue du goal average. "

Car de l’aveu de la gardienne/attaquante, Jehay vise une place sur le podium cette saison. Avec Lyam dans le jeu ? "Non, je vais retourner dans le goal (rires). Je pense que nous avons les qualités pour intégrer le Top 2, et pourquoi pas être championnes ? C’est en tout cas notre objectif. "

Un chouette objectif qui passe donc par une victoire plantureuse face aux formations a priori abordables au classement.

Provinciale 1

Sart-Lez-Spa 11 – Braives 0

Les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement pour les Braivoises, écrasées cette semaine et qui enchaînent une sixième défaite de rang. Une rencontre que n’a pas pu disputer Laura Paquot. La capitaine des Sang et Or s’est en effet gravement blessée au genou le week-end passé.

Provinciale 2A

RU Hutoise 8 – Hannut 0

Face à Hannut, les Hutoises ont enfin réussi à remporter leur première rencontre en trois matchs. Appliquées, les équipières de Léonie Bellarosa n’ont fait qu’une bouchée de Hannut, qui est en pleine reconstruction avec des jeunes joueuses encore en développement.

Mais malgré cette victoire, tout n’est pourtant pas rose du côté de l’Union Hutoise. Et pour cause, Olivier Lismonde, le T1 des Mosanes, a décidé de démissionner. Un manque de soutien de la part du club serait la cause principale de cette décision. «J’en ai ras le bol de devoir amener moi-même le dimanche des oranges pour les filles, de ne pas avoir de ballons, rien. Vu que tout le monde est plus malin, je pense qu’il est grand temps qu’ils tirent leur plan sans moi.»