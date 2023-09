Challenge hesbignon - Le Jogging des écoles de Waremme 2 déplacé à Oleye

Amis fans du Challenge hesbignon, attention. Si vous voulez vous rendre au Jogging des écoles de Waremme par habitude, vous risquez de faire fausse route. Car, non seulement l’épreuve a été avancée au samedi soir, mais, en plus, son centre névralgique ne se retrouvera plus au hall omnisports, mais bien au football d’Oleye. " En fait, le hall était occupé le dimanche et les installations n’étaient pas non plus disponibles ce jour-là. Du coup, on a avancé le tout au samedi ", détaille Martin Hustings.