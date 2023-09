Basket-ball (P1): Hannut espère cette fois le déclic face à Dison

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Hannut qui attend le déclic dans ce championnat de P1 avec un premier succès. Tout le noyau sera mobilisable sauf peut-être Sauvenier. Dison est un gros calibre de la série et Patrick Lambert le sait. "Oui, on connaît cette équipe évidemment, assure-t-il. Elle s’est renforcée notamment avec l’arrivée de trois joueurs de Welkenraedt et ce ne sera pas facile. Mais c’est à nous de faire le maximum pour embêter cette formation. Il faudrait qu’on signe notre premier succès cette saison et qu’on arrive à provoquer ce déclic qui nous manque tant juste avant d’affronter Alleur et Wanze."