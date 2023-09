Le club de hockey de Huy célèbre ses 90 ans avec trois stars mondiales: "C’est exceptionnel de pouvoir les accueillir dans notre petit club" (vidéo)

Au programme : activité musicale, pop-corn, château gonflable et venue de trois stars de la discipline.

Ainsi, Charlotte Englebert, élue meilleure joueuse du dernier Euro en Allemagne, Nelson Onana, nouvelle coqueluche des Red Lions et Thomas Briels, qui fut champion olympique, d’Europe et du Monde avec la Belgique, ont fait l’honneur de leur présence à Huy.

"C’est exceptionnel de pouvoir les accueillir dans notre petit club, explique Pierre De Moor. Les enfants savent la chance qu’ils ont de pouvoir les côtoyer le temps d’une après-midi. Ils vont en parler pendant des mois, c’est certain."

Ce sont donc 120 jeunes qui ont eu l’occasion, durant deux heures, d’assister à plusieurs petits ateliers distillés par ces trois champions. "J’apprécie venir dans des plus petits clubs pour inspirer des jeunes, glisse Thomas Briels. Cela me fait plaisir d’autant plus que je vois des gamins avec des étoiles plein les yeux. Il y a une excellente ambiance. Permettre aux enfants de voir leur modèle en vrai, cela n’a pas de prix. A leur âge, je devais expliquer ce qu’était le hockey. J’ai travaillé quinze ans très dur pour atteindre le plus haut niveau. Encore aujourd’hui (NDLR : mercredi), quand je vois tous ces enfants qui portent un maillot de l’équipe nationale, cela me fait à chaque fois un petit quelque chose."

En toute simplicité, les trois athlètes professionnels ont évidemment procédé à une séance d’autographe. De quoi ravir encore un peu plus les jeunes Hutois. "C’est la première fois que je viens dans ce club. Ils ont de très belles installations et la petite place en hauteur est superbe. Il y a vraiment de quoi bien travailler ici" constate un Thomas Briels qui a pris le temps de discuter avec chaque Hutois. Un joli cadeau d’anniversaire dont se souviendront longtemps les participants.