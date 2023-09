Football (P4C): Après un été tendu, Tom Beaumont étincelle déjà à Anthisnes

Finalement, après des semaines de négociations tendues, un accord a été trouvé entre les deux clubs. Beaumont a été autorisé à rejoindre Anthisnes, où il est maintenant devenu une pièce maîtresse de l’équipe. Sa persévérance et son talent ont conquis le cœur des supporters locaux, qui le voient comme un atout majeur pour le futur succès de l’équipe. Étant donné la longueur des discussions, il ne pensait pas que cela allait être tout de même réalisable et son état de forme en a pris un réel coup. "Je n’ai que six entraînements dans les jambes, avoue le médian. Je n’ai pas pris la peine de m’entretenir et c’est aussi de ma faute (rires). Pour être honnête, entre notre titre de champion et mon premier entraînement, je n’ai rien fait… Je dois donc récupérer ce retard. Je commence à engranger du temps de jeu et je me sens plus à l’aise sur le terrain. "

Interrogé sur les défis qu’il a rencontrés lors de son transfert, Beaumont a déclaré: "Cela n’a pas été facile, mais je savais que je voulais être ici, à Anthisnes. L’objectif était de jouer avec Simon Cosentino, lui aussi ancien templiers, est c’est désormais possible. Le coach (NDLR: Alex Liebens) souhaite avoir Simon et a sauté sur l’occasion quand il a su que j’étais disponible."

Bien que ce joueur connaisse la majorité de l’équipe, il a tout de même dû traverser quelques matchs d’adaptation. Cependant, cette période a été l’occasion de prouver que le talent et la passion ne s’effacent jamais complètement. En effet, il a déjà marqué de nombreux points et a impressionné son entraîneur ainsi que ses coéquipiers.

Il ne fait aucun doute que Tom Beaumont est en train de devenir une figure emblématique du club d’Anthisnes. Son talent, sa détermination et son intégration rapide en font un atout inestimable pour l’équipe, et les supporters peuvent s’attendre à des moments de football inoubliables avec lui sur le terrain. L’ancien nandrinois est sans aucun doute la nouvelle étoile qui brille fort dans le ciel d’Anthisnes.