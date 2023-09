Hamoir sans deux joueurs

Pour recevoir Acren, Augugliaro est suspendu. Fransquet (élongation) ne sera pas là non plus.

Stockay est content

Les blessés restent indisponibles pour Stockay juste avant d’aller à Rochefort ce samedi soir. Bernier, Kitoko et Bakija sont blessés. "On s’est bien amusé à l’entraînement car c’est toujours plus facile après une victoire" dit Manu Valoir.

Verlaine privé de Miceli

Pour aller à Warnant, Miceli est suspendu. Ramadini et Reciputi sont blessés et indisponibles. Jamart (coup aux côtes) est incertain. Bonemme revient de suspension et sera donc de retour.

Warnant s’impose à Geer

Pour le derby face à Verlaine, Kambuania et Biscotti seront absents comme la semaine passée. Mardi, Warnant a gagné 2 – 3 avec des buts de Cavillot et Scevenels.

Division 3 ACFF

Union Hutoise sans Hubeaux

Hubeaux (entorse) ne ser pas disponible. "On a cru que les ligaments allaient être touchés mais non" assure David Pauly. Le reste du noyau sera mobilisable pour recevoir Gouvy.

Wanze/Bas-Oha a profité

Pour aller à Herstal, Moulin, Goosse, Mottet et Carraro restent blessés. "Mais on a vécu une belle semaine après notre dernier succès en championnat" avoue Jean-Yves Mercenier.

Waremme sans Javaux

Tout le monde sera là sauf Javaux qui est suspendu. "Cette deuxième victoire a fait du bien " assure Thierry Raskin.

Provinciale 1

Fize: petite hécatombe

Pour recevoir Stavelot, un match qui s’annonce décisif, Lallemand (mollet), Nzembo (élongation à un quadriceps) et Wojciechowski ne seront pas disponibles. Pichetti et Beaupain sont incertains mais devraient être disponibles. En amical, ce mardi, Fize a pris la mesure d’Ouffet 3-0 avec des buts de Jadin, Tihon et Sprimont.

Hannut sans Cwynar ?

Pour aller à Ster, Loyaerts (suspendu) ne sera pas là. Cwynar (molle) est incertain. Javaux rentre de suspension

Face à l’UCE Liège, Geer sera privé de Georges, Dubuisson, Vrijdags (qui va être opéré des deux genoux le 31 octobre), Philippe (absent) et Julin (suspendu). Face à Warnant en amical ce mardi, Julin et Philippe ont marqué les deux buts dans le cadre d’une défaite 2-3.