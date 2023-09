En R2, Haneffe s’extirpe du piège à Tintigny et enchaîne un 2e succès: "Il y a quelques semaines, on perdait ce genre de rencontre"

Et cela s’est rapidement confirmé puisque les Templières vont courir après le score dès le premier quart-temps. Privées de Rihon, Tosin et Humblet, les Haneffoises se cherchent sur le terrain et c’est Tintigny qui en profite avec trois bombes au périmètre. Dans le deuxième quart, Haneffe tente de stopper l’hémorragie avec un meilleur jeu collectif. Mais rien n’y fait et Tintigny augmente son viatique à +8 en regagnant les vestiaires. "Notre première mi-temps ne fut pas bonne. Nous étions amorphes et j’ai l’impression que nous n’avions pas envie de défendre" déplore le coach Fred Carton qui a dû réveiller ses troupes.

Un discours qui a porté ses fruits puisque dans le troisième quart, les Haneffoises retrouvent leur basket. Deux paniers de Wera et trois de Watrin permettent à Haneffe de recoller au score. "Mes joueuses ont montré un tout autre visage en défendant en respectant les consignes, en se battant sur tous les ballons et en travaillant collectivement. Offensivement, on a également affiché notre vrai visage", pointe Fred Carton.

Dans le dernier quart, Wera et Ruth s’offrent un récital offensif pour permettre à Haneffe de s’offrir une deuxième de rang. "Il y a encore quelques semaines, je ne suis pas certain que nous revenions de Tintigny avec la victoire." La semaine prochaine, Haneffe recevra Arlon, samedi soir.

QT: 21-18, 21-16, 10-19, 11-16.

HANEFFE: Borsu 5, Lemoucheux 13, Wera 18, Bievelez 5, Watrin 8, Ruth 10, Lemaire 10