Sacha De Liamchine l’assure: "Maintenant, Wanze (P1) peut battre tout le monde"

Après deux défaites de rang en P1, face à l’Union Liège et l’Étoile, les Wanzois ont (enfin) débloqué leur compteur de victoires. Face à Liège Basket C, Wanze a assuré le spectacle. "Il était temps que la victoire tombe, explique Sacha De Liamchine. Ce n’était pas encore trop alarmant mais, pour la confiance, ça fait du bien. Contre Liège, il ne fallait pas se louper. Le groupe avait faim. Même quand on menait de 30 points, Tom (Content) criait plus que le coach adverse. Cela veut tout dire au niveau de notre abnégation."