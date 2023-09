Football - P3A: Même dans le dur, Wasseiges s’impose grâce à un grand Lambié

De l’avis de tous, Wasseiges pouvait remercier Maxime Lambié ce dimanche. Le portier s’est offert le luxe d’arrêter un penalty et a remporté trois face-à-face, pour permettre ainsi aux siens de prendre trois points un peu forcés face à Templiers-Nandrin B. " Cela faisait longtemps. Je ne souvenais plus d’avoir arrêté un penalty , sourit le gardien. J’ai vu que l’attaquant me fixait durant toute sa prise d’élan donc j’ai attendu le plus longtemps possible et finalement, j’ai choisi le bon côté. "