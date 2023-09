Football (P3A) - La chance sourit aux audacieux, et La Clavinoise l’a compris à ses dépens

Les raisons sont multiples: tout d’abord, deux erreurs individuelles défensives qui amènent deux buts. Mais il serait mal vu de reprocher quelque chose à ce secteur du côté de Clavier tant celui-ci a tout tenté pour repousser les assauts hesbignons. Non. Le grand problème réside sans doute dans le manque de solutions proposées par le milieu ou l’attaque des Bordeaux. Une situation qui peut sans doute s’expliquer par l’absence de Vincent Dodeigne, légèrement blessé, à la pointe de l’attaque. "Cela faisait trois semaines que nous ne proposions pas un beau football mais que nous parvenions à chaque fois à s’imposer, souligne Laurent Mievis. Ici, il n’y a rien à dire sur la défaite. Je suis déçu du manque de jeu proposé par l’équipe et, surtout, du manque de deuxièmes ballons remportés. Je ne sais pas s’il y a eu de la suffisance mais c’était trop court. L’absence de Vincent ? Oui, elle nous a fait sans doute mal car avec son expérience et son jeu en profondeur, il aurait sans doute pu amener beaucoup plus de danger en deuxième mi-temps. "