Football - P3A: Auteur d’un nouveau doublé, Panepinto a repris le foot à Warnant B avec succès

C’est ce qu’on appelle un retour réussi. Auteur de deux buts face à Huccorgne, dont un en toute fin de rencontre, Matéo Panepinto a été le grand artisan de la victoire de Warnant B ce week-end. Déjà auteur de cinq buts depuis le début de championnat, l’attaquant semble parfaitement reprendre après pourtant plus de quatre ans d’arrêt. Une période longue, trop longue sans doute pour l’avant désormais âgé de 22 ans et qui semble pourtant ne jamais avoir pris ses distances avec le cuir. " J’avais arrêté car je voulais prendre du temps pour moi et que je me sentais lassé du sport. Mais je m’y suis remis très tard tant je sens que l’esprit de compétition me fait du bien actuellement. Aller voir mon frère à Liège me donnait envie de recommencer, et ce retour à Warnant B, où le staff me laisse le temps sans me mettre de pression, me fait un bien fou. "