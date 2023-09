Football (P3A) - Aubry Larock profite de sa dernière saison après 25 ans à Geer

Concernant la rencontre de ce week-end, nous avons pu observer un Geer B à deux visages. D’abord, celui amorphe et sans vraiment d’envie. Et surtout celui de seconde période, où les Geerois se battaient les uns pour les autres. "Nous avions bien vu que nous étions au-dessus d’eux dans tous les compartiments. On devait se donner bien plus que lors de notre match nul de la semaine passée. Car contre Flémalle B, c’était zéro voire moins. Ici, je pense que nous pouvons être très fiers de la réaction du groupe. "

Désormais, les questions se posent autour des objectifs de la deuxième équipe du club. Pour celui qui a disputé 25 ans de sa vie des rencontres en bleu, le maintien doit rester la priorité absolue. Mais attention, on commence tout de même à rêver de plus beau, de plus grand. "Il faut continuer à se focaliser sur le maintien car il reste énormément de points à prendre. Cependant, je crois que nous avons les capacités de nous battre pour le tour final. Quand je vois que nous parvenons à battre une équipe de La Clavinoise qui restait sur trois victoires de rang, il est évidemment possible de rêver. "

Pour cela, quelques petits soucis devront être réglés. Dans un premier temps, la finition car les nombreuses occasions loupées se payeront cher un jour. Ensuite, la constance sur une rencontre, voire sur la saison. Et enfin, un travail important dans la construction et ce, même si un pressing adverse se déploie. À partir de ce moment-là, Geer B aura sans doute une solide carte à jouer dans ce championnat. Mais ne croyez pas qu’une éventuelle montée puisse faire changer d’avis le capitaine du navire Aubry Larock. "Il est des fois nécessaire de s’arrêter au bon moment. Même si nous venions à monter en P2, je m’arrêterai, oui ! (rires) "