En P3A, Hannut B a lâché prise en deuxième mi-temps contre l'Atlas: "En dessous de l'anneau, on rate encore trop souvent"

Cette saison, Hannut B est à la croisée des chemins en P3A. Avec un tout nouveau coach et une équipe qui doit encore trouver ses automatismes, les Verts doivent prendre leur mal en patience en ce début de saison. Battus contre Esneux F et Tilff C, les Hannutois se déplaçaient dans la salle de l’Atlas avec le moral dans les chaussettes. Et pourtant, face à un cador de la série, Hannut a presté les premières minutes sans complexe. "On est bien rentré dans la rencontre, les gars respectaient les consignes à merveille, explique le coach Stéphan Jurkowski. On fait jeu égal avec notre adversaire durant un bon quart-temps."