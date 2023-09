Clément Matisse ou l'exemple de régularité à Comblain (TDM1): "La D1 ne m'intéresse pas du tout"

La D1, c’est non !

Preuve de sa régularité depuis maintenant plusieurs saisons, Clément Matisse fut sur les tablettes de Limburg ou Liège Basket, deux clubs de D1, il y a deux ans. "Mais cela ne m’intéresse pas d’évoluer à ce niveau, dit-il. Je suis très bien en D2, le meilleur niveau belge amateur, ou en D3. Je suis toujours aux études (NDLR: en éducation physique) et j’espère avoir terminé en janvier. Il ne faut évidemment jamais dire jamais mais le monde professionnel n’est, je pense, pas adapté pour moi."

Qu’a cela ne tienne pour Clément Matisse qui continue d’exceller dans un rôle façonné à merveille pour l’ancien joueur de Saint-Louis. "J’ai de la chance de pouvoir évoluer aux côtés d’amis, à Comblain. L’arrivée d’un Iarochevitch apporte évidemment beaucoup au groupe. On a besoin de lui et de son talent, dit-il avant d’évoquer la suite du championnat. L’idée est de jouer le plus haut possible sans se mettre des limites. J’ai déjà analysé notre poule qui est très relevée. Mais si on preste comme nous l’avons fait ce samedi, on pourra embêter tout le monde. Défensivement, l’équipe fut très solide."

Ce samedi soir, les Comblinois se rendront à Kontich. Une formation prenable sur papier.