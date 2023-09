CARTE BLANCHE | Hamoir et Fize, monuments en péril

La saison risque de se résumer à une lutte pour ne pas descendre. On est évidemment bien loin des campagnes fastes pour l’un comme pour l’autre. Souvenez-vous, il n’y a pas si longtemps, Hamoir jouait avec les meilleurs en D2ACFF, s’offrant plus souvent qu’à son tour une place dans le Top 5. Quant à Fize, il y a deux saisons, il avait raté la montée d’un cheveu vers la Nationale. Cette époque semble appartenir à un autre temps.

Quid maintenant ? Il faudra se serrer les coudes pour éviter la culbute. Ce qui serait, pour l’un comme pour l’autre, un fait historique dans notre football. Hamoir n’a plus connu de descente depuis 20 ans au moins alors que Fize a quitté la P2 il y a près de 10 ans. Le football huy-waremmien, si souvent vanté pour sa stabilité et sa capacité à placer un paquet de clubs dans les séries nationales et au top de la P1, tremble sur deux de ses bases les plus solides. C’est à présent à Hamoir et Fize à jouer pour éviter de faire plonger le coefficient huy-waremmien à la bourse de l’ACFF et de… nous faire pleurer.