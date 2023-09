Légèrement blessé après une bagarre entre Verlaine et Rochefort, Camille Destexhe (72 ans) va mieux : "J’ai reçu un poing dans la figure"

Camille Destexhe, un supporter verlainois âgé de 72 ans, fut légèrement blessé. "Je me trouvais dans les tribunes lorsque la bagarre a éclaté sur la pelouse. Il y avait beaucoup de drapeaux à côté de moi ainsi que des fumigènes. J’ai voulu pousser, avec mon pied, un drapeau. Dans la seconde, j’ai reçu un coup de poing dans la figure. Je ne m’y attendais pas, explique l’intéressé. J’ai un peu saigné sur le moment même et mon œil était tout rouge. À part ça, je n’avais pas grand-chose. C’est la première fois que je suis retourné chez moi et que je ne suis pas repassé après la rencontre pour boire un verre avec les copains."

Durant la rencontre, pourtant, l’ambiance était bon enfant. "Il n’y avait pas plus de tension que d’habitude, explique Camille Destexhe. Il y avait un groupe de supporters de Rochefort qui a"foutu"le boucan avec des fumigènes mais sans plus. Ce qui a mis le feu aux poudres ? C’est un joueur de chez nous qui est venu provoquer les supporters adverses. Je regrette évidemment ce qui s’est déroulé et je lui en veux. Il n’avait pas à faire ça."

Présent chez les Taureaux depuis une trentaine d’années, c’est la première fois que Camille Destexhe assiste à de tels événements. "J’imagine qu’il y aura des sanctions pour les deux équipes. Cela fait des années que je n’avais plus vu une bagarre à Verlaine. Mais cela ne m’empêchera pas de revenir au Stade. Je vais bien, vous pouvez rassurer tout le monde", rigole celui qui est toujours dans le comité des Verlainois.