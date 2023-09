La perchiste waremmienne Mélanie Vissers met un terme à sa carrière : "Mon corps m’a dit stop"

"Après maintenant 16 années passées en athlétisme et plus de 10 ans aux pieds des sautoirs de perche. Je suis en train de fermer un beau livre, explique-t-elle sur Instagram. Ce sport m’a permis de rencontrer des gens extraordinaires, il m’a permis d’en apprendre sur moi-même et de dépasser mes limites. J’ai repoussé cette fin le plus loin possible, mais mon corps m’a dit que celle-ci était là dernière, les blessures ne m’ont pas épargnée cette dernière saison, ce qui m’a empêché d’être pleinement sur les pistes cet été. Je tenais à remercier les personnes qui de prêt ou de loin ont contribué à toutes ces magnifiques choses que j’ai pu vivre! Ceci est la fin d’un livre pour en écrire un nouveau, je ne pars pas très loin juste de l’autre côté de la barrière avec maintenant une nouvelle casquette : entraineur. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures!"