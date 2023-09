Hockey (D3): off-day total pour les Hutois, battus à Primerose

Et si le staff hutois a essayé de rebooster son groupe en vue de la suite, il était déjà trop tard. Les trois autres quart-temps se sont équilibrés, oui, mais le résultat final est lourd avec pour seul but inscrit, un stroke de Clément Trémouroux. " Aucune consigne n’a été respectée, c’est dommage. Je pense qu’en plus Primerose n’est pas plus fort que nous en termes d’individualités. Mais quand tu n’es pas bon et que tu te donnes un peu moins contre une équipe que tu estimes sans doute plus faible que la semaine précédente, le résultat se paye cash directement."

Évidemment, un jour sans est tout à fait compréhensible. D’ailleurs, avec un bilan de deux victoires pour autant de défaites, les Hutois ont réussi un début de championnat correct. D’autant que selon leur entraîneur, l’occasion de relever la tête va être présente dans les prochaines semaines. "Rater des matchs de cette manière fait partie de l’apprentissage, si l’on retient nos erreurs. Ici, nous avons pour moi sept matchs plus abordables. Il faudra donc tenter de s’imposer à sept reprises même si je le répète, nous ne devons pas nous mettre de pression."

Et si les ambitions du coach hutois se réalisent, alors Huy aura une belle opportunité d’atteindre les play-off. De quoi offrir de nouveaux beaux moments aux nombreux supporters présents lors des rencontres à domicile.