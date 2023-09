Football - P2A: Pepe Argentino dans le "goal of Faimes"

Le natif d’Amay, qui réside aujourd’hui à Vaux-et-Borset, compte comme club d’origine… Jehay. "J’y suis resté jusqu’à l’âge de treize ans puis j’ai rejoint le centre de formation de Waremme où j’ai pu parfaire mon apprentissage avant de passer à Jodoigne où j’ai découvert la compétition chez les adultes. Je ne regrette vraiment pas mon choix d’être revenu en Hesbaye car non seulement le coach me fait confiance mais en plus la compétition est vraiment relevée et les rencontres très disputées."

Et ce fan inconditionnel de Gianluigi Buffon, racines italiennes oblige, de se projeter. "Nous sommes la seule équipe encore invaincue et nous allons essayer de poursuivre dans cette dynamique le plus longtemps possible afin de rencontrer les objectifs du club."

Et ce, toujours sous les yeux bienveillants de son papa Mimo, qui n’a de cesse de l’encourager depuis les travées. "Ses encouragements, je les entends et ils me boostent. Mais je sais aussi entendre les critiques car elles m’obligent à me remettre en question et m’aident à progresser."

Son entraîneur, Manu Papalino, n’a, de son côté, aucune critique à formuler à l’endroit de son dernier rempart. "Il a disputé les sept rencontres et n’a commis aucune erreur, je n’ai donc rien à lui reprocher. Et sous la houlette de Nicolas Filipovic, Pepe va continuer à grandir car il a les qualités requises pour gravir les échelons."