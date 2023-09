Football (P2A) - Antonin Kuhne: "Notre défense, c’est un mur"

Et jusqu’à présent, c’est une réussite. Ce dimanche encore, le jeune portier de 20 ans, a sorti une détente cinq étoiles dans le temps additionnel pour empêcher le tir adverse de nettoyer l’angle de son but. "Je suis vraiment heureux d’avoir permis à l’équipe de décrocher enfin une victoire, se réjouit l’étudiant en marketing. Je suis resté vigilant car la fin de match était bouillante. Et puis, je devais être solide pour conforter notre défense qui est un véritable mur (NDLR: seulement trois buts encaissés en sept rencontres)."