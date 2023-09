Football - P2A: Alexis Modica et Burdinne veulent se rassurer au plus vite

Et ce dimanche, ce garçon offensif et très mobile n’est pas passé inaperçu. "J’ai tenté d’apporter mon expérience", avoue l’employé logistique à la police de Liège. Le nul n’aurait pas été volé. Nous avons manqué d’efficacité. Nous devons être plus tueurs dans le rectangle adverse. Le penalty concédé était évitable. Mais bon, cela fait partie du jeu. L’équipe est nouvelle et manque encore de cohésion. Quand tous les rouages seront bien en place, nous pourrons revoir nos objectifs à la hausse. L’essentiel est de se rassurer au plus vite."