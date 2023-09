Football (P1) - Une première titularisation contrastée pour Pierre Vervoort: "J'ai vécu une rencontre compliquée"

Une première titularisation sous forme de libération pour l’ancien Braivois qui n’avait disputé qu’une petite vingtaine de minutes depuis l’entame du championnat. "Oui, on peut dire que je l’attendais et que je l’espérais, rigole le numéro 13 des Hesbignons. Après, il faut bien avouer que j’ai vécu une rencontre compliquée, un peu comme l’équipe, surtout en première mi-temps. C’était trop brouillon et on misait plus sur des exploits individuels plutôt que sur des phases de jeu en une ou deux touches de balle. Je n’ai pas été fort alimenté et j’ai dû pas mal décrocher pour toucher quelques ballons. "