Football - P1: Replacé en défense centrale, François ledure a empêché Hannut de sombrer

Le match face à Trooz ne restera pourtant pas dans les annales. "Le résultat final est décevant car on revient de justesse à 2-2 en manquant en plus pas mal d’occasions franches. Deux ballons arrêtés sur la ligne, une passe en retrait au point de penalty, une latte. Ce n’est pas la première fois que nous avons les occasions et que nous n’arrivons pas à les concrétiser. Car on aurait très bien pu gagner 4-2. Cependant, notre première période était vraiment très mauvaise. Nous nous sommes réveillés par la suite. Le coach a un peu crié dans le vestiaire à la pause, mais nous étions tous du même avis que lui."

Cependant, le premier but troozien est sujet à contestation. "Pour moi, le ballon ne franchit jamais la ligne. Botterman en est même certain. Des joueurs adverses étaient également d’accord avec nous. Heureusement qu’au final, notre dernière demi-heure était bien meilleure. Nous avons un superbe groupe alliant expérience et jeunesse. Mais nous sommes encore un peu en phase de rodage. Quand nous serons tous à 100%, nous serons vraiment difficiles à battre. Même s’il y a beaucoup de surprises dans cette série où tout le monde peut battre tout le monde."