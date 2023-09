Football (P1): Michaël Mayanga l'assure : "Fize va s’en sortir"

Auteur d’un but et à la base du second de Fize, Michaël Mayanga a sorti son match dans le brouillard flémallois après être monté au jeu. En attendant, le constat est sans appel: avec 1/21 points et des carences défensives inquiétantes, Fize va mal. Mais l’avant, lui, se veut optimiste. " Non, on n’est pas mort, vous pouvez l’écrire en grand, assure-t-il. Oui, on est dans une situation délicate mais rien n’est fini. Le championnat est encore long et je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent qu’on n’a pas assez de qualités. Il y a des qualités dans le groupe (NDRL: désormais orphelin de Ioakimidou qui a arrêté). C’est d’ailleurs le jour et la nuit entre les entraînements et les matchs. Je sens que ça va se mettre en place progressivement… "