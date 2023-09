Football (D3 ACFF): le Wanzois Beaujean l'assure: "La solidarité a fait la différence"

Qu’elle a fait du bien cette victoire face à Longlier. Le WBO a d’ailleurs mis plusieurs minute à le montrer en dansant et chantant à tue tête sur le terrain. Elle était d’autant plus appréciée par Noa Beaujean qui avec son comparse Moureaux, fautif sur le but, forment une paire axiale défensive extrêmement jeune face souvent à des routiniers de la division. " C’est évident que cette victoire est un vrai soulagement pour nous surtout après la grosse défaite de la semaine passée (NDLR: 6-1 à Elsaute). On a joué au foot la plupart du temps du match. On a été puni par leur seule occase si on peut dire et contrairement à ce qu’on faisait avant, on n’a pas baissé la tête, on s’est relevé de suite pour aller chercher la victoire. "