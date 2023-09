Football (D3 ACFF B) - Oumar Barry: "Je ne sais pas s’il y a eu quatre passes de suite, ou alors avec de la chance"

Et il est vrai que les hommes de Pascal Bairamjan vont devoir s’habituer à des conditions plus compliquées… et cela ne pourra pas toujours expliquer une prestation en demi-teinte. Et là où les Mosans avaient inscrit près de quatre buts par match lors de leurs quatre premières sorties, ils sont restés muets ce dimanche. "Pourtant, on a eu des occasions. Et notamment la première grosse de la partie, mais on ne l’a pas mise, regrette le médian de poche. Si ça avait été le cas, peut-être que le match aurait été différent et que nos adversaires seraient plus sortis. Le pire, c’est qu’ils ne faisaient que casser le jeu avec pas mal de fautes. Mais bon, ils ont joué leur jeu et ont gagné, félicitations à eux."

Une défaite qui passe tout de même mal dans les rangs hutois même si le bilan de douze sur quinze reste très convaincant pour une équipe qui a été reconstruite de A à Z. "Tout le monde est dégoûté par ce revers, admet Oumar Barry. Chacun est sur son téléphone, c’est la preuve que le groupe est compétiteur, qu’il ne supporte pas la défaite. Et même si notre bilan global reste bon, nous étions venus ici pour gagner. On doit retravailler pour corriger cela en vue de la semaine prochaine. Car on va essayer de jouer le haut de tableau, on ne va pas se cacher. Si chacun fait son travail, ça va aller."