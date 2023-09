Football (D3 ACFF B) - Dean Denruyter, le héros sans cape: "Le héros, c'est la D3 de Waremme"

Surtout, les hommes de Thierry Raskin ont semblé ne pas faiblir physiquement dans les derniers instants là où certains Hutois tiraient la langue. "Ça, c’est parce que notre préparateur physique (NDLR: Frederic Lemire) nous fait courir depuis le premier jour, rigole l’ancien Fizois, qui n’a pas tremblé devant Crahay alors qu’il n’a pas la réputation d’être un buteur patenté. Oui, je sais, Damien (NDLR: Kremer, le T2 de Waremme) m’en a parlé jeudi. Du coup, j’ai travaillé cela avec lui. Certes, ce n’est pas le plus beau du monde mais je suis content. Si je suis un héros ? Non, pas du tout. Le héros, c’est la D3 de Waremme. On y a mis notre cœur. "

Un discours de patron, pour un match de patron, durant lequel Denruyter a prouvé qu’il avait bien sa place au niveau national, si certains pouvaient encore en douter. "C’est ça qui est bien, opine le médian. Je suis un compétiteur, mais je suis aussi très optimiste. Et je suis là pour me prouver des choses mais aussi pour en prouver à l’équipe. On peut avoir l’impression que je me repose sur mes acquis mais je bosse. Et je suis bien dans cette équipe, avec un rôle totalement différent de celui que j’avais à Fize. Ici, je suis le deuxième plus âgé et je sens que je peux aider tout autour de moi. C’est dans cette situation qu’on peut retirer des choses de moi, quand on me fait confiance." Une confiance que Dean Denruyter a rendue de la plus belle des manières à son coach et à ses dirigeants.