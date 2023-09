Football - D2 ACFF: Pour Jean-Pierre Dalla Costa, le bilan après cinq rencontres est "ultra positif"

Au-delà des points, l’homme fort de Stockay prend du plaisir à mettre en exergue certaines choses. "La cohésion dans l’équipe et le grand travail accompli par le staff technique me font énormément plaisir. L’application des joueurs pour mettre en place les choses demandées par le coach m’étonne tout particulièrement. "

Et évidemment, la question qu’on se pose est de savoir si le club va pouvoir tenir si les choses évoluent tout aussi favorablement. "Nous n’avons aucune aide supplémentaire financière par rapport à l’année dernière et cela devient stressant parce que je sens que sportivement, on pourrait faire quelque chose."

On sent le président des Rouge et Noir un peu lassé par moments et il ne tourne pas autour du pot. " Je suis un peu usé dans ma tête mais quelque part, à voir les prestations des garçons, cela me fait chaud au cœur.

Comme on est là, on peut faire un Top 6, ce qui veut dire certainement possibilité de monter d’une division. Si on y arrive sportivement, il faut impérativement que financièrement, on bénéficie d’aide. Si je n’ai pas d’aide, je pourrais jeter le gant mais ce serait triste parce que les garçons montrent qu’ils ont le niveau."

Et d’insister sur un point sportif qui saute aux yeux de tout le monde. "Cette année, nous avons un banc qui fait concurrence et qui sait faire la différence quand il monte au jeu. On l’a bien vu lors des deux dernières rencontres notamment. "

Il reste maintenant à Stockay à prouver cette bonne forme dès ce samedi soir en déplacement à Rochefort avec, aussi, les retrouvailles avec un certain Philippe Caserini. Un match à voir plus que certainement.