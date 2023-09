Football (D2 ACFF): Lionel Augugliaro, l’éclaircie dans la grisaille des Rats

Lionel Augugliaro, arrivé de Seraing B lors du mercato estival, est une éclaircie dans la grisaille 2023-2024. Quasi titulaire indiscutable depuis le début de la saison, le défenseur de 20 ans n’a raté que 40 minutes des 450 qu’a joué Hamoir en championnat. Il s’érige de plus en plus comme une valeur sûre dans un contexte, on l’aura compris, franchement pas facile.

Formé à Tilleur avant de transiter par Eupen, Visé et Seraing donc, Lionel Augugliaro peut aussi se targuer de jouer quasiment à toutes les places en défense. "Je suis défenseur central de formation, narre cet étudiant en marketing. Mais à Hamoir, j’ai déjà quasiment joué à toutes les places de la défense. Et ça me plaît en fait. j’apprends encore beaucoup. Je suis là pour ça aussi. "

Et le jeune défenseur de ne pas tomber dans la sinistrose et de garder espoir. "La saison passée aussi, Hamoir a signé un 0/18 mais le club s’est quand même sorti d’affaire, assure-t-il. Donc, il ne faut pas galérer et se poser trop de questions. Je suis certain qu’on peut s’en tirer et que ça va finir par aller. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’on a eu un calendrier compliqué depuis le début de la saison en jouant des grosses équipes. La série est compliquée mais on a les armes pour s’en tirer."

S’il devait pointer la lacune numéro 1 de l’équipe pour le moment, quelle serait-elle ? "Je pense qu’on a encore du mal à appliquer les principes du staff, assure-t-il. On sait ce qu’on doit faire, mais en match, c’est plus compliqué. Je ne suis pas inquiet pour ça non plus car on va y arriver. Hamoir a du potentiel. Il faut juste qu’on sorte un match complet." Et si ça pouvait être dès dimanche, ça serait bien. Non ?