Football - D2 ACFF: La double casquette de Jonathan Legaer, spécialiste des phases arrêtées à Verlaine

À ce propos, Mourad Lachhab nous confiait que c’est à Jonathan qu’il a délégué cette partie du boulot. "Oui, admet l’ancien Anderlechtois. J’explique aux garçons que cela peut faire gagner beaucoup de points durant une saison. D’ailleurs, on a déjà inscrit quatre buts sur phases arrêtées."

Et comment notre interlocuteur gère-t-il sa double casquette de joueur et d’adjoint ? "Je prends les deux fonctions à cœur, assure-t-il. En dehors du terrain, je passe des heures au téléphone avec Mourad. On discute vraiment beaucoup ensemble. J’essaie de lui apporter un peu de mon expérience. Quand je suis sur le terrain en match, je ne saurais pas faire les deux rôles. Je peux juste communiquer sur des petits détails à modifier. "

Parlant de ses coéquipiers, celui qui fait un peu figure de papy insiste. "Je suis très heureux du but du jeune Stasse mais aussi du match de Thomas Renier. Voilà des garçons qui jouent peu, Thomas n’était même plus repris depuis quelques matchs, et qui apportent beaucoup quand ils sont sur la pelouse. Le coach l’a toujours dit, on aura besoin de tout le monde même de ceux qui ne sont pas sélectionnés un week-end. On peut vraiment compter sur tout le monde. Je pense que c’est la preuve qu’on forme un groupe soudé."

Et à plus long terme, comment Jonathan voit-il les choses ? "Nous avons un projet sur un terme de trois ou quatre ans. La montée cette saison n’est pas un impératif mais, évidemment, comme il va y avoir cinq ou six places qui la permettent, ce serait une belle opportunité, je parlerais même de récompense. Je découvre le niveau de cette D2 dont on me dit qu’elle est particulièrement relevée cette saison et j’abonde dans ce sens. Tous les matchs sont compliqués."