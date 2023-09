Football (D2 ACFF): Audry Scevenels, seul et dernier survivant d’un 0-4 warnantois

C’était le 25 mars 2018 dans le cadre du championnat de P1 face à Raeren. Warnant était alors coaché par Pierre Longueville et comptait un certain Audry Scevenels dans son effectif. Seul et unique survivant de cette époque, 2009 jours plus tard exactement et précisément. "On avait pris l’eau à l’époque, se souvient le sympathique joueur offensif. On sortait d’une série de onze matchs sans défaite. Cela nous avait arrêté mais juste une semaine parce qu’au final, on avait quand même été champion… "

Un tout autre contexte donc. De quoi être inquiet cette fois ? "Non, sincèrement, non, assure-t-il. C’est un jour sans comme contre Raeren à l’époque. Il ne faut pas voir plus loin. C’est un naufrage collectif. On n’a même pas pris notre adversaire de haut. On ne doit pas cogiter plus que ça et se remettre directement au travail. Le souci, c’est que contrairement à la saison passée, on est attendu. On doit réapprendre à perdre. Non, on n’est pas moins fort que l’an passé. On a perdu des bons joueurs, mais on en a aussi transféré des bons. Mais le championnat est plus relevé. Regardez l’Union St-Gilloise B. Elle a vachement progressé depuis l’an passé. Et donc, oui, c’est plus dur. Mais on ne doit pas paniquer: ça va finir par aller… ".