Verlaine B fait douter Faimes mais s'incline en P2A

La première leur échoit au quart d'heure lorsque Voss envoie dans les nuages un centre latéral du remuant Tamagni. Faimes est dangereux sur des ballons frappés de la tête par Bizzarri mais Ancion est chaque fois sur la trajectoire. Une frappe de Mulowa repoussée par Argentino et une autre partie du pied de Bauduin qu'Ancion détourne en coup de coin clôturent un premier acte partagé. Le coach faimois est toutefois mécontent de l'implication de ses hommes et il leur fait savoir avec force décibels dans l'intimité du vestiaire. La réaction est immédiate avec cette double occasion qui survient à la 47e. Boumediene adresse un centre dans la foulée de Papalino qui reprend en un temps mais Ancion, au prix d'un magnifique réflexe, repousse dans les pieds de Eeke qui dévisse hors du cadre.

Verlaine a eu chaud mais repart de l'avant et coup sur coup Mulowa hérite d'une belle fenêtre de tir aux seize mètres mais il frappe hors des poteaux. Faimes sent le danger se préciser et lors d'une belle remontée du cuir Papalino, au four et au moulin, glisse dans la course verticale de Bizzarri qui s'en va battre Ancion (0-1). Les jeunes locaux n'accusent pas le coup et veulent aller chercher l'égalisation. À 66e, un superbe centre de T. Saglam trouve Mulowa seul à huit mètres du but mais l'attaquant gaspille en ouvrant trop son pied. Verlaine a laissé passer sa chance et, malgré un gros pressing dans les derniers instants, il pourra s'en mordre les doigts car sa prestation d'ensemble méritait un résultat positif. Un but aura fait toute la différence…

Arbitre: M. Mancini.

Cartes jaunes: Morana, R. Bellefroid, Simon.

But: Bizzarri (0-1, 59e).

VERLAINE B: Ancion, Evrard, Saglam L., Saglam T., Voss (60e Deltour), Grosdent, Bellefroid R., Bellefroid B., Tamagni (86e Grommen), Parla T. (70e Parla H.), Mulowa (70e Ben Kraïem).

FAIMES: Argentino, Bouhriss, Frantim (62e De Castris), Boumediene, Simon, Bizzarri, Papalino, Mostade, Eeke, Morana, Bauduin (85e Von Buxhoeveden).