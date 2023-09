Renforcé et expérimenté, ce Waremme Volley peut faire mal

Il est vrai que la défunte saison fut énorme pour les jeunes Wawas en remportant quasiment tout sur son passage. "En finale provinciale, nous avons tout gagné puis, sept premières places en finale francophone et trois podiums. Pour les finales nationales, Waremme représentait à elle seule neuf équipes sur dix, de quoi donner du souci au speaker qui n’en revient toujours pas d’avoir dû citer notre ville qu’il n’arrivait pas à situer et cela neuf fois ! Avec à la clé, conclut le trésorier , un titre national pour les U 19 garçons, sans oublier l’argent et le bronze pour quatre autres équipes."

Tous ses jeunes, titrés ou non, ont de nouveau été mis à l’honneur en passant sur le podium pour la traditionnelle présentation des équipes, sous l’œil ô combien attentif de Fred Servotte, le coach de la Liga montée sur scène en apothéose de la soirée. Il faut dire que le coach aura aussi de la jeunesse dans son nouveau groupe avec cinq joueurs de moins de vingt ans. Avec comme benjamin, l’international Berre Van Looveren, 18 ans, venu de Vilvoorde. "Nous avons cette saison un nouveau groupe où se mélange jeunesse et expérience. Avec des valeurs confirmées comme le capitaine Abinet, le plus ancien comme joueur duquel j’attends toute sa volonté pour nous pousser vers l’avant. Il en est de même de Seppe Baetens et Kevin Klinkenberg. Tous deux ont cette expérience, ce bagage et cette motivation pour amener non seulement de l’expérience, de la stabilité sur le terrain mais également pour transmettre leur savoir aux jeunes, à toute l’équipe."

La qualification en PO 1 en ligne de mire pour la Ligue A

Seule équipe à ne pas avoir encore entamé son championnat, Waremme Volley débutera le dimanche 15 octobre avec un déplacement au Tectum Achel, la Liga de Fred Servotte est en pleine préparation. Après une défunte saison à deux visages, la belle avec l’excellent parcours en Coupe de Belgique, et la laide avec la dernière place en phase régulière et ses Play-off 2, le coach repart avec une ossature jeune toujours présente mais, cette fois, encadrée par des joueurs d’expérience dont Kevin Klinkenberg, passé par Milan et l’enfer de Fenerbahçe. «C’est pour cela que nous ne pouvons pas dire autre chose qu’atteindre ce wagon des Play-off est l’objectif. Ensuite on verra bien. Par rapport à l’année dernière où on avait une équipe très très jeune, dynamique et riche en énergie, il fallait aussi amener de la stabilité sur le terrain et de l’expérience. On y a ajouté des transferts comme Seppe Baetens (NDLR : 34 ans) et Kevin Klinkenberg (NDLR : 33 ans) qui arrivent avec tous leurs bagages, toutes leurs expériences. Cela va contrebalancer, ce qui nous faisait défaut l’an passé. Dans les moments plus tendus, décisifs, ont à ci et là pêchés sur l’un ou l’autre ballon et comme le volley-ball se joue souvent sur un détail, sur une balle, c’est parfois cette balle-là qui faisait la différence.»

Dans le staff des U21, avec son scouteur Damien Dupont, parti à la coupe du monde au Barhein, le coach Wawa en retire aussi un bénéfice pour sa Liga. «C’était une chouette expérience. Quand tu rencontres les meilleures équipes au monde, en temps que coach tu en apprends tous les jours, j’ai développé d’autres qualités qui peuvent être mises au service de mon équipe en abordant sur un autre angle certains points qui peuvent nous apporter un plus en match.» Un coach que l’on sent totalement en phase avec ses joueurs. Pour preuve. Lorsqu’il a dû, en peu de phrases, qualifier chaque joueur, deux verbes sont sortis à chaque fois : s’amuser, s’épanouir. Un beau programme.

Le titre pour les dames?

Après une saison qui s’est clôturée sur une belle troisième place, Sébastien Humblet, le coach des Wazelles se veut confiant.

Avec un effectif plus complet, l’objectif est assez clair : la montée. «On est assez confiant avec les filles pour jouer le haut du classement. L’année passée, on termine troisième, on sait, c’est même une certitude que cette équipe s’est améliorée. On vise en tout cas au moins une des deux premières places mais clairement aussi la première. On sait que nous avons progressé et on ne peut pas se cacher en ne disant pas qu’on joue le titre. La préparation? Elle s’est bien passée. On a déjà joué deux matches en Coupe de Belgique contre des équipes de Nationale 1. On s’est les deux fois inclinés en proposant un beau volley, donc c’est assez positif pour la saison.»

Même discours du côté de Sofia Layachi, une des anciennes, présente au VBC depuis 2018, le groupe est soudé et rien ne devrait empêcher les Wazelle de performer cette saison. «L’an passé on n’était pas beaucoup de joueuses et pourtant on a réussi une belle saison. On termine troisième vraiment pas loin de la deuxième place. Cette année, on a de trois nouvelles recrues, deux ailières et une centrale. Cela va amener des points d’appui supplémentaires dans le jeu. Avec cela et surtout l’ambiance qui est toujours bien, je suis là depuis plusieurs années, et on s’entend bien. Comme en plus le niveau est aussi là, c’est clairement la première place que je vise.»

«L’esprit familial l’emporte haut la main» pour la P3

Interpellée à plusieurs reprises durant l’entretien, Émilie Neuforge est à l’image de la soirée; heureuse et souriante. «Il y a une très belle ambiance, c’est l’occasion de réunir, des parents, des joueurs, des parents qui sont joueurs. C’est très familial quand on voit qu’on peut tous approcher sans problème les joueurs de la Liga. Ce sont des moments que les plus jeunes apprécient. On n’a pas l’impression d’être dans une division 1 comme en football ou dans d’autres sports où les contacts sont plus compliqués. Ici, les joueurs sont très ouverts après leur match, ils remontent à la cafétéria, ils échangent aussi bien avec nous les adultes qu’avec les plus jeunes. Cela crée un esprit très convivial et très enrichissant.»

Est-ce une des clés du succès du VBC. Sans aucun doute pour celle qui officie autant en équipe dite de Loisir qu’en Provinciale 3. «C’est pour Waremme une très belle visibilité d’avoir cet esprit de famille. Les jeunes viennent voir et restent. Avec ce succès, c’est aussi une grande opportunité pour tout le monde de savoir qu’il y a moyen de progresser et d’avoir la possibilité de jouer jusqu’au plus haut niveau mais également pour ceux ou celles qui on moins cette chance tout simplement parce qu’assumer plusieurs entraînements par semaine est compliqué, il y a toujours une place quelque part. C’en est ainsi de la nouvelle deuxième équipe loisir, faite pour les jeunes. La nôtre où on retrouve des anciens joueurs, des parents se veut plus relax, même si on garde toujours cette volonté de gagner.»