Première réussie pour Comblain en Division 2 face à Gembo: "Les spectateurs ont apprécié"

À la fin du premier quart, le Mailleux menait déjà de plus dix. Et pourtant, les Flandriens allaient finir par grappiller point par point pour revenir à hauteur des locaux. Peu avant la mi-temps, Princen, auteur de 26 points, remet Comblain aux commandes (45-41).

Une défense de fer dans le troisième quart

Les Comblinois allaient néanmoins hausser le ton dans le troisième quart avec une force collective impressionnante, en limitant Gembo à seulement dix points. Rafaël Bogaerts, membre de notre équipe nationale de 3X3, a lui aussi été parfaitement muselé puisqu’il n’a inscrit que treize petites unités. "Défensivement, on a été très bon. Les choses commencent à se mettre en place rapidement" se réjouit un coach qui a parfaitement géré le temps de jeu de Iarochevitch, toujours pas encore à 100%.

Avec dix unités d’avance avant d’entamer leur dernier quart-temps, les Comblinois ont pu assurer le spectacle comme ils savent le faire dans leur petite salle. "C’est une excellente victoire, que ce soit dans les chiffres ou la manière. On a prouvé que nous avions bel et bien notre place dans cette division. Je pense que tous les spectateurs ont apprécié ce qu’on a proposé" note Ludovic Humblet. Une victoire nette et sans bavure pour des Comblinois, qui évoluent sans le moindre complexe et qui lancent ainsi parfaitement leur championnat.

Prochain rendez-vous pour Comblain, ce sera un déplacement à Kontich, qui s’est incliné ce week-end à Lommet (89-79).

31-21, 45-41, 68-51, 92-67

COMBLAIN : Malempré 2, Lesuisse 2, Goémé 17, Giebens 0, Princen 26, Rondoz 5, Bodson 3, Matisse 19, Iarochevitch 13, Lhoest 5