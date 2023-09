Premier succès avec la manière pour Wanze en P1: "Il fallait envoyer un message à la division"

Malheureusement, malgré les mises en garde, Petit prenait feu, claquait 13 points dans le premier quart et maintenait la comparaison: 17-24. "Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir mis le groupe en garde", pestait un coach qui voyait ensuite son groupe s’acclimater au style du shooteur local pour le rayer de la carte. Oudenne ayant déjà commencé son chantier et Raboz ayant connectant à deux reprises, les Sucriers allaient ensuite dérouler n’encaissant plus que 25 points en 30 minutes. À l’inverse, la balle voyageait à merveille avec tout le groupe impliqué dans la marque.

28-41 à la pause, les Sucriers se mettaient "à l’aise" avec un 0-8 au sortir des vestiaires via un Riga performant dans le 2e et 3e quart. L’addition continuait ensuite à monter pour atteindre les 44 points sur une ultime bombe de Raboz. Du simple au double entre les deux équipes.

"Il fallait envoyer un message à la division"

"J’ai tout de même pris des temps morts en 2e période car je ne voulais pas que nous nous relâchions. On devait gagner, ajouter la manière mais aussi les chiffres. Il fallait envoyer un message à la division pour dire que Wanze n’était pas là pour jouer la descente, mais bien pour rivaliser avec tout le monde", concluait un coach fier et dont le groupe sera sans pression pour enfin recevoir, la semaine prochaine, Tilff. Du très lourd. Maintenant, la mission était claire avant de débarquer à Liège et a été réussie avec brio dans tous les secteurs malgré seulement 8 joueurs disponibles. "Tout est une question d’attitude et le groupe a eu la bonne dès la première minute. On doit continuer de la sorte et enchaîner les bonnes séances d’entraînement pour continuer à progresser."

QT: 17-24, 11-17 (28-41), 4-22 (32-63), 10-23.

WANZE: de Liamchine 6, Goossens 4, Paulus R 13, Oudenne 15, Raboz 17, Riga 20, Fraipont 6, Saive 5.