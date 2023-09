L'Inter Huy, avec Muse Murtezi, partage contre Nalinnes

Et c’est peu de le dire. En menant 1-2 une majeure partie du match et même 2-4 à une poignée de secondes du coup de sifflet final, les visiteurs se voyaient repartir avec les trois points. "Nous pouvons nous sentir lésés. À 2-4, le temps de match est épuisé. Étonnamment, nous allons pourtant encore jouer deux minutes. De quoi permettre aux adversaires de réduire le score et même recoller" pointe l’entraîneur. Avec ce partage, les siens calent donc pour la première fois en championnat. Mais l’essentiel est ailleurs. "Nous nous sommes créé un nombre considérable d’occasions. J’ai l’impression de me répéter mais nous sommes encore tombés sur un grand gardien en face. Par moments, il nous arrive également de faire des mauvais choix mais on va continuer de travailler sur ça" se projette, avec sérénité, le coach intériste.

Le retour de l’enfant du club

À la lecture de la feuille de match, le regard est directement attiré par un nom bien connu en bord de Meuse: Murtezi. En effet, Muse est donc de retour dans son club de cœur. "Il avait fait un pas de côté avec l’équipe la saison dernière mais il a décidé de rejoindre notre projet. Il accompagne d’autres cadres qui reviennent petit à petit. Certains sont néanmoins encore diminués comme Muse avec son dos. Malgré ça, nous avons dominé les débats" sourit Malaise. C’était donc vrai, l’Inter Huy a bien travaillé cet été.

INTER HUY: Halimi, Bernard, Rodigari, Valmir Ramadani, Mehmeti (2), Memeti (1), Fodé Diawara, Amhauch, Tiecoura Sandjong, M.Murtezi (1).