Les Orétois prennent la tête à égalité

Sans faire trop de bruit, Oreye est occupé à réaliser un début de saison assez solide. D’autant plus que la bande à Damien Kremer a rarement été au complet. Ce vendredi encore, l’entraîneur ne pouvait compter que sur six éléments pour se déplacer du côté de Gedinne. "Mais nous avons bien entamé la rencontre. On mène 0-2 à la mi-temps sans vraiment avoir été mis en difficultés par notre adversaire" explique le mentor des Sucriers.