Hamoir B s’écroule en deuxième période face à Anthisnes

En posant le jeu dès les premiers instants, ce sont les locaux qui se montrent le plus dangereux. Avec Kévin Martins à la baguette, c’est ce dernier qu’on retrouve au sol à la suite d’un une-deux. Une sortie maladroite de Prince permet également aux Rats d’être impliqués offensivement. Cependant, le ballon est dégagé sur la ligne lors de l’envoi de Silvestre. Pas forcément acculés, les Anthisnois perdent à nouveau le cuir où un centre atteint Lognoul qui s’effondre dans la surface. L’arbitre est clair: il n’y a rien. Contre le cours du jeu, Silvestre souhaite renvoyer le centre raté adverse qu’il envoie dans ses propres filets. Les Hamoiriens n’ont pas le temps de s’en remettre qu’ils égalisent sur penalty où De Grom transforme son essai. Mais ce n’est pas fini, les locaux continuent leur montée en puissance. Kevin Martins, encore lui, appelle parfaitement son coéquipier qui le lance en profondeur sur une rentrée touche. La sentence est cinglante, 2-1. Un timing parfait pour se mettre à l’abri après un but contre le cours du jeu.

En seconde période, les échanges sont plus partagés, voire à l’avantage d’Anthisnes qui poussent de plus en plus. D’abord, Ethan Baltus qui touche la latte sur un coup franc de Jonas Defechereux. Ce même attaquant qui égalise peu de temps avant l’heure de jeu. Puis Lionel Van Laeken qui voit son ballon atterrir dans le petit filet de Pierre Baibai. Et enfin Simon Cosentino, mais qui lui, fait mouche. Marc Philippart De Foy récupère le cuir sur son flanc, décoche un centre au second poteau où personne n’y croit sauf le défenseur anthisnois qui, d’un calme plat, donne l’avantage aux siens.

Arbitre : Alessandro Di Paola

Carte rouge : De Grom (98e)

Cartes jaunes : Cornet, Dethier V., Martins, Greindl, Renglet, Philippart De Foy, Defechereux, Malburny

Buts : Silvestre (csc) (0-1, 28e), De Grom (pen.) (1-1, 30e), Martins (2-1, 36e), Defechereux (pen.) (2-2, 57e), Cosentino (2-3, 68e).

HAMOIR B : Baibai P., Laruelle, Cornet, De Grom, Rensonnet, Greindl (85e Kebe), Silvestre, Martins, Lognoul (71e Ponsard), Hames (89e Hames), Dethier V (81e Baibai T.).

ANTHISNES : Prince, Cosentino, Renglet (91e Hardenne), Claessens J., Malburny, Beaumont, Baltus (81e Cravillon), Philippart De Foy, Peters (58e Sauvage), Van Laeken, Defechereux (97e Warin).