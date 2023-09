Les Xhorisiens auraient pu réaliser le hold-up du week-end à Seraing. "Au final c’est un bon point, raconte Denis Philippart. On a joué contre une belle équipe et on a su défendre au bon moment. Et dire que c’est 0-2 à la mi-temps, c’est ça le plus fort. On va amplement profiter de notre point pris. L’égalisation dans les derniers instants et leur premier but inscrit sur le coup franc sont anecdotiques au final… Mais sont dedans."

Buts : Poti (0-1, 8e), Poti (0-2, 22e).

Trooz B 0 - Ocquier 4

Auteurs d’une prestation gérée de bout en bout, les Ocquiérois prennent la mesure sur Trooz B. "Il n’y a pas un seul joueur à blâmer, commente André Gaziaux. On a dominé toute la rencontre, surtout en seconde période." Avec un Orban en feu via deux penaltys convertis, André Gaziaux et les siens parviennent à dompter largement l’équipe qu’il fallait.

Buts : Orban (2), Chalant et Gaziaux.

Fraiture Sports B 0 - Fraiture F.C. 2

En l’absence de Ghislain Deltour, en convalescence, Didier Prévot, ami du président fraiturois, est venu donner un coup de main. Difficile pour lui d’espérer quelque chose pour ce dernier qui n’a pas eu le temps de mettre en place quoi que ce soit. "Le score est logique, explique le T1 par intérim fraiturois. Il y a un manque cruel d’expérience et de physique dans ce noyau."