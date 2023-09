En contre-performant, les Limontois n’ont pas eu voie au chapitre face aux Patronnés. "Je risque de me répéter, commence David Jeunehomme. Mais on ne marque toujours pas assez. On prend de mauvais choix. Notre plus gros adversaire, c’est nous-mêmes."

Buts: Bernard et Reuchamps pour Limont. Morue et Denis pour Lensois B.

Strée B 0 – Faimes B 4

Si Faimes B était en mode diesel, Strée B fait preuve de trop de déchets techniques. "On donne trois buts, peste Guy Ekwalla. Mais on s’attendait à une opposition bien plus forte." Du côté visiteur, on continue sur le même chemin. "Il nous a fallu du temps avoir de pouvoir dérouler, complète Raphaël Mathieu. Retenons nos trois points même si tout n’est pas à jeter forcément."

Buts: Leroy, Sacré, Cimino et Liebens.

Modave 5 – Couthuin B 1

Modave, malgré son écrasante victoire, est encore retombé dans ses travers. "Une fois que le score semble acquis, mes joueurs font mumuse, commente Yannick Buron. Ce sont encore des détails, mais j’y tiens." Pour Geoffrey Verlaine et consorts, on ne se trouve toujours pas.

Buts: Vilet (3), Théate, Boccar pour Modave et Delannoy pour Couthuin B.

Marchin 2 – Racour 0

Les Marchinois roulent encore un peu plus contre les Racotais. "Ils n’ont même pas encore frappé une fois au but", explique Jean-François Nossin.

Buts: Brems (1-0, 56e), Del Conte (2-0, 70e).

Wasseiges B 1 – Vaux-Borset 4

Vaux-Borset assume son statut de favori face aux jeunes Wasseigeois de Jonathan Huens. "Dès que nous avons accéléré, ils ont eu des difficultés à nous suivre, signale Fred Bellucci. Pourvu que ça dure." Tandis qu’à Wasseiges, on se satisfait de son plan de jeu. "Ça s’est malheureusement dégradé en seconde période, mais la première mi-temps fut réussie", assure le T1 local.

Buts : Grétry (2), Dautreloux, Heer pour Vaux-Borset. Herreman pour Wasseiges B.

La Clavinoise B 1 – Thisnes B 2

Même si les Thisnois peinent à tuer le match, ces derniers tiennent leur victoire face aux valeureux Clavinois. "C’était très partagé", souligne Pierre Modave. "On mérite plus, ajoute Christophe Grilo. On manque de réussite."

Buts: Dubois (1-0, 13e), Docquier Cr. (1-1, 21e), Docquier Ca. (1-2, 50e).

Fraiture Sports 2 – Hannut B 3

"Je prends tout pour moi, assume Sébastien Baucamp. Hannut B mérite sa victoire."

B uts : Hintzen et De Winne pour Fraiture SP., Geuquet Ac., Courthouts et Drechsel pour Hannut.