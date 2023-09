Football - P3A: L’envie était du côté de Geer B plutôt que du côté de La Clavinoise

Tout n’était pourtant pas gagné d’avance. Après 45 premières minutes au bout de l’ennui, avec une seule petite occasion pour Benoit Rihon, La Clavinoise et Geer B ne montrent pas un visage agréable. Alors M.Heuchenne, le très bon arbitre de la rencontre, offre aux supporters le tournant de la rencontre en excluant Luwongo et Rasidovski pour une altercation entre les deux hommes. "Pour moi, c’est la seule erreur de l’arbitre car Luwongo n’a rien dit et se fait exclure", regrettait Laurent Mievis, le coach clavinois. Mais qu’importe pour La Clavinoise: à quelques secondes de la fin de la première mi-temps, Gaspard trouve Delmelle de la tête qui ouvre la marque un peu contre le cours du jeu.

Bien loin de décourager les Geerois, ce double coup du sort va plutôt les déchainer. D’abord à la 52e minute, lorsque Guillaume Humblet intercepte une passe loupée de Gielen et parvient à transmettre le cuir à Mattè qui trompe le portier adverse.

Le match est relancé et l’équipe d’Arnaud Danon va pousser son adversaire à la faute. Delhaise accroche un Geerois dans le rectangle, et l’arbitre signale un penalty indiscutable… Que Larock va transformer tranquillement. Les Geerois parviennent donc à ramener les trois points de ce difficile déplacement et rentrent encore plus dans le Top 5, un objectif qui pourrait devenir crédible sur le long terme à la grande surprise générale.

Arbitre: Sacha Heuchenne.

Cartes jaunes: Humblet, Delhaise, Wilisqui, Graulus, Delmelle, Stiennon, El Fassi El Halfaoui.

Cartes rouges : Luwongo (45e, deuxième jaune), Rasidovski (45e, deuxième jaune).

Buts: Delmelle (1-0, 45e), Mattè (1-1, 52e), Larock sur pen (1-2, 85e).

LA CLAVINOISE: Gielen, Denoo, Delhaise, Luwongo, Calberg (70e Dykmans), Delmelle, Fastre, Leclere, Gaspard (76e Baglio), Graulus, Wilisqui (64e Van Huffel).

GEER B : Vanzwijgenhoven, Estiévenart, Mattè (70e Pirsoul), Larock, El Fassi El Halfaoui, Coulon, Drouvin, Morren, Rasidovski, Rihon, Humblet (80e Stiennon).