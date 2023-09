Football (P3A) : Carmelo Zambito et Strée se quittent d’un commun accord

On ne va certainement pas parler de surprise. Au vu des événements de dimanche dernier, ajoutés aux tensions de ces dernières semaines, les bruits de couloir parlaient déjà d’un départ de l’entraineur de Strée. Et c’est désormais officiel : Carmelo Zambito n’est plus l’entraineur de Strée. Arrivé durant l’été, le T1 n’aura donc été à la tête de l’équipe que six petites rencontres.