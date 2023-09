Football - P2A: L’intensité momalloise surpasse Ans

Et comme tout bon match au sommet, l’intensité est immédiatement de mise. Les duels sont nombreux et les constructions de jeu rares. Et ce sont les visiteurs qui vont se signaler en premiers. Sereins, les Momallois ne tremblent pas et vont petit à petit prendre les débats à leur compte. Plusieurs phases arrêtées sont dangereuses comme ce coup franc excentré de Ribeaucourt. Peu après, Doverin déborde bien et centre. Sur le corner qui suit, Streel devance tout le monde au premier poteau pour placer les siens aux commandes. Un avantage mérité que Ribeaucourt manque de doubler quelques secondes avant la pause.

Au retour des vestiaires, Ans pousse immédiatement. Les gars de Falcione ne sont d’ailleurs pas loin de trouver le chemin des filets sur leur première action. Sonné durant une dizaine de minutes, Momalle va revenir dans la partie. Plus grand que tout le monde, Pohl place sa tête juste à côté du but. Vanstechelman va ensuite se montrer dangereux à deux reprises. L’attaquant est d’abord signalé hors-jeu alors qu’il venait de tromper Vitello. Il tente ensuite une frappe dans un angle fermé, que le portier adverse capte assez facilement. En face, les coéquipiers d’Ettitchi poussent sans parvenir à contourner un bloc défensif local bien en place. Beaucoup de frappes ne parcourent que quelques mètres avant de trouver des pieds ou des mollets hesbignons.

Le temps passe et Momalle reste toujours sous la menace ansoise. Finalement, la libération va venir des pieds de Sanna. Idéalement servi après un gros travail de Cossalter sur le flanc gauche, l’attaquant n’a plus qu’à finir pour rassurer les siens. Momalle s’impose logiquement au terme d’un match où l’impact et la cohésion auront fait la différence.

Arbitre: Christien Gary.

Cartes jaunes: Doverin, Cammarata, Pohl, Vizzini, Lo Presti, Ouchan.

Buts: Streel (1-0, 31e), Sanna (2-0, 80e).

MOMALLE: Dequinze, Ouchan, Pohl, Streel, Nguiamba (70e Hotton), Lo Presti (88e T.Rovny), Cossalter, Knuts (78e Nawezi), Ribeaucourt, Vanstechelman (70e Sanna).

ANS: Vitello, Zennaro, Quitin, Camizzi, Vizzini (75e Ponzo), Di Bernardo, Falcione (65e Iannello), Cammarata (46e Boutgmi), Guilmi, Çakar (75e Janin), Ettitchi.