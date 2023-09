Football (P1): Jouer une mi-temps ne fonctionnera pas à chaque fois…

Promu de P2C et actuel avant-dernier, Stavelot recevait Geer, candidat affiché au titre de champion. Et si sur papier la messe semblait presque dite d’avance, les Stavelotains ne l’entendaient pas de cette oreille sur le terrain en résistant plus que vaillamment. Mieux, les hommes de Julien Godard auraient pu (et peut-être même dû) mener de deux buts à la pause. Mais ni Boucha, parti seul défier Racz, ni Gillet, pourtant esseulé et idéalement placé au point de penalty, ne parvenait à ouvrir le score. En manquant ces deux possibilités, Stavelot laissait passer sa chance. Car face à une équipe de Geer plusieurs tons en dessous de la partition qu’elle joue habituellement, il y avait la place pour l’exploit. Du moins pendant 45 minutes. Toujours pas flamboyants, les Geerois reprenaient néanmoins la main et le contrôle du ballon après la pause. Comme souvent, c’était au bout du compte une accélération d’Amaury Docquier qui débloquait la situation à 20 minutes du terme. Son centre terminait dans les pieds d’Henquet dont le subtil assist permettait à Vigil Bajo de déflorer la marque et de mettre par terre 70 courageuses minutes stavelotaines. Lorsque Merchie doublait la mise au terme d’une phase confuse, tout Stavelot réclamait vainement un hors-jeu au trio arbitral. Rebelote quelques instants plus tard lorsque les locaux criaient (tout aussi vainement) au penalty. Si les deux phases étaient en effet discutables, elles couronnaient finalement un match où Stavelot aurait pu prendre quelque chose mais où le brin de réussite nécessaire pour y parvenir aura manqué. Et ce n’est pas la réduction du score par Gillet dans les arrêts de jeu qui y changeait quoi que ce soit. Pour Geer, l’avertissement est toutefois de taille à deux semaines d’un choc à Malmundaria où il faudra obligatoirement prester 90 minutes pour espérer l’emporter.