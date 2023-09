Football (P1): Hannut arrache un point in extremis

Le spectacle est assez pauvre. Si Trooz domine, les occasions restent rares. Il faut attendre la fin de période pour voir Botterman obligé de se détendre sur un tir de Kutanana. Puis, juste avant la pause, Deffet arme un tir qui est dévié par la défense des Verts. Le ballon se dirige vers la ligne de but. Botterman le repousse au dernier moment, mais Monsieur Counen accorde le but. Au grand dam du portier hannutois, persuadé du contraire (0-1).

Après les citrons, les Hannutois reviennent sur la pelouse la tête basse. Ils ont visiblement subi la colère de leur coach. Dès lors, on s’attend à assister à une rapide réaction locale. Mais Trooz ne se laisse pas faire. Suite à une perte de balle de Jamart, Cavallaro reçoit le cuir et le place calmement hors de portée de Botterman (0-2).

Jofray Hella décide alors de faire monter au jeu Dokens et Alexandre Loyaerts afin de dynamiter son flanc gauche. Les Verts se créent alors bon nombre d’occasions franches. Magnetico glisse à Louis qui, seul face au but, place à côté. De l’autre côté, Deffet reprend sur la latte histoire de montrer que les Trooziens sont toujours bien présents. Malheureusement pour ces derniers, l’intensité affichée en première période commence à se payer. Les joueurs fatiguent. C’est ainsi que Durtka commet une faute entrainant un penalty que Geuns convertit même si Visser avait choisi le bon côté (1-2). Hannut est relancé. C’est finalement dans les arrêts de jeu que Visser repousse un tir dans les pieds de Mauro Magnetico qui égalise. Hannut arrache le point du nul et ne mérite pas davantage au vu de la première heure de jeu.

Arbitre : Gilles Counen

Cartes jaunes: Botterman, Louis, Crotteux, Loyaerts L. ; Kutanana, Durtka, Fuentes, Onana

Buts : Deffet (0-1, 45e), Cavallaro (0-2, 59e), Geuns sur pen. (1-2, 72e), Magnetico M. (2-2, 92e)

HANNUT : Botterman, Drèze L. (68e Magnetico L.), Ledure, Drèze H. (60e Dokens), Adrovic, Crotteux, Geuns, Magnetico M., Jamart (60e Loyaerts A.), Loyaerts L., Louis

TROOZ : Visser, Campolini, Fassotte, Durtka, Ettitchi (88e Onana), Deffet, Kutanana, Cavallaro (76e Lavet), La Rocca (70e Bousetta), Santangelo (81e Fuentes), Stancher